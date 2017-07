Haigerloch Bauplatzangebot in Trillfingen ist wieder etwas größer

Denn nachdem die Stadt die Rohbauflächen für eine Erschließung in diesem Gebiet erwerben konnte, stand der Aufstellung eines Bebauungsplanes für "Am Bickeler" nichts mehr im Wege. Der Gemeinderat billigte in seiner Sitzung am Dienstag den vom Rottenburger Ingenieurbüro "Gauss + Lörcher" konzipierten Entwurf und fasste den Aufstellungsbeschluss. Der Bebauungsplan geht nun in die öffentliche Auslage.

Das Konzept von "Gauss + Lörcher" sieht ein Gebiet mit 15 Bauplätzen vor, das mittig durch eine Straße erschlossen wird. Nach deren Fertigstellung bildet sie mit der Straße "Im Engental" sozusagen einen kleinen Ring.

Das Gebiet ist als allgemeines Wohngebiet festgesetzt und die gewählte Dachform dort bestimmt letztlich die Gebäudehöhe. Bei Flachdächern darf das Gebäude nicht höher als sechs Meter sein, bei Pultdächern nicht höher als sieben Meter. Wählt ein Bauherr ein geneigtes Dach, so darf die Traufhöhe maximal sechs Meter betragen und das Gebäude nicht höher als 8,50 Meter sein. Niederschlagswasser von den Dachflächen wird in ein Versickerungsbecken geleitet.