Haigerloch Baumäcker-Bewohner machen Druck

Der Fließdruck des Wassers sei unter aller Kanone, der statische Druck betrüge nur 1,6 bis 1,7 bar, so Betroffene. Dass die Anlage tatsächlich nicht im Haushaltsplan - auch nicht bis 2020 - enthalten ist, bestätigte Walter Stocker. Ortsvorsteher Wiget teilte mit, dass die Aufnahme der Druckerhöhungsanlage in den Haushaltsplan aktuell beantragt wird.

Unmut äußerte Ortsvorsteher Wiget über die nach wie vor stark eingeschränkten Besetzungszeiten der Stettener Ortschaftsverwaltung. Wiget möchte, dass die Verwaltung künftig wieder 20 Stunden wöchentlich besetzt ist. Ein diesbezügliches Schreiben geht dem Gemeinderat zu.

Ein Diskussionsthema war das Thema Windenergie des Regionalverbands Neckar-Alb im Zollernalbkreis zwischen Grosselfingen, Haigerloch und Rangendingen. Zwei betroffene Teilflächen liegen im Stettener Wald. Im Ortschaftsrat empörte man sich unter anderem darüber, dass das geplante Gebiet nun näher an Stetten heranrücke, bis auf 1,5 Kilometer. Ein Lageplan ist in der Ortschaftsverwaltung einsehbar. Auch verfügt Wiget über Informationsbroschüren, die an die Ortschaftsräte verteilt werden. Das Thema wird Tagesordnungsinhalt der nächsten Ortschaftsratssitzung am 28. März. Einwände in Sachen Windenergie können bis zum 31. Mai geltend gemacht werden.