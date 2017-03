Haigerloch Bauernkapelle freut sich über Mitgliederzuwachs

Haigerloch-Trillfingen. Die Bauernkapelle Trillfingen hat 16 Mitglieder hinzugewonnen. Dies Zielt hatte der Vorsitzenden Roland Bürkle in 2016 auch angestrebt Aktuell hat der Musikverein nun 154 Mitglieder. Mit einem neuen Konzept geht der Verein nun das nächste Ziel an, die Gewinnung von Jugendlichen. Dazu möchte er auch an die Schulen herantreten. Ein Anreiz für Jugendliche wurde bereits geschaffen, indem der Verein die Musikinstrumente zur Verfügung stellt.