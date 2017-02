Haigerloch-Trillfingen . Ein gelber Luftballon flog aus der französischen Gemeinde Lentilly (5300 Einwohner) in der Nähe von Lyon bis nach Trillfingen. Er legte fast 570 Kilometer zurück und landete schließlich in einem Feld beim Aussiedlerhof Beck zwischen Trillfingen und Hart. Die ehemalige Lehrerin Monika Eger fand den Luftballon dort am Sonntag beim Spaziergang. An dem Luftballon war ein Kärtchen befestigt, auf dem in Französisch geschrieben stand: "En souvenir de l’anniversaire de mon copain Lucas pur se 7 ans". Auf Deutsch übersetzt etwa: "Eine Erinnerung an den Geburtstag von meinem Kumpel Lucas zu seinem siebten Lebensjahr." Monika Eger versucht nun dem Jungen, der den Luftballon auf die lange Reise geschickt hat, das Kärtchen zurückzusenden. Denn eine Adresse war darauf natürlich auch angegeben.