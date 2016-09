Haigerloch Bald klingelt der Wecker wieder früher

Grundschule Haigerloch: Am Montag, 12. September, um 8.15 Uhr Unterrichtsbeginn für die Klassen zwei bis vier. Am Freitag, 16. September, ab 8.30 Uhr Gottesdienst in der Annakirche zur Einschulung der Erstklässler mit anschließender Einschulungsfeier in der Witthauschule.

Grundschule Gruol: Am Montag, 12. September, um 8.40 Uhr Unterrichtsbeginn für die Klassen zwei bis vier. Gottesdienst zum Schuljahresbeginn ab 9.30 Uhr. Betreuung: Ab 7 Uhr und von 12.05 bis 13 Uhr; Hausaufgabenbetreuung: 13 bis 14.30 Uhr.

Am Samstag, 17. September, ab 9.15 Uhr ökumenischer Einschulungsgottesdienst für die Erstklässler in der Clemenskirche; Einschulungsfeier in der Turnhalle von 10 bis 12 Uhr.

Grundschule Owingen: Am Montag, 12. September, um 8.25 Uhr Unterrichtsbeginn für die Klassen zwei bis vier; Betreuung ab 7 Uhr und von 12 bis 14 Uhr. Hausi-Treff von 13.30 bis 14.30 Uhr. Am Mittwoch, 14. September, um 7.40 Uhr Unterrichtsbeginn für die Klasse eins. Am Freitag, 16. September, Einschulungsgottesdienst für die Erstklässler in der Alten Kirche ab 13.30 Uhr; Einschulungsfeier in der Aula der Grundschule ab 14.30 Uhr.

Grundschule Trillfingen: Am Montag, 12. September, um 8.45 Uhr Unterrichtsbeginn für die Klassen zwei bis vier; Nachmittagsbetreuung bis 14.45/16 Uhr. Am Samstag, 17. September, ab 10 Uhr Einschulungsfeier für die Erstklässler im Wendelinsheim.