Haigerloch. Am Mittwoch sind laut Polizei gegen 12.35 Uhr auf der B 463 bei Haigerloch zwei Autos bei einem Überholmanöver zusammengestoßen. Die beiden Fahrer, so die Polizei weiter, wollten einen von der B27 kommenden und in Richtung Haigerloch fahrenden Lastwagen überholen. Während sich der Fahrer des hinteren Pkws bereits zum Überholen auf dem linken Fahrstreifen befand, scherte der direkt hinter dem Lastwagen fahrende Renault zum Überholen aus. Dabei stieß der Renault gegen die Beifahrertüre des bereits auf seiner Höhe befindlichen Überholers. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 12 000 Euro. Verletzt wurde niemand.