Haigerloch-Stetten. Am Montag ist gegen 22.50 Uhr ein 26-jähriger Toyota-Fahrer auf der B 463 gegen eine Steinmauer geprallt. Der junge Mann war nach Angaben der Polizei auf der Bundesstraße in Richtung Empfingen unterwegs. Auf der regennassen Straße geriet der Wagen in Höhe der OMV-Tankstelle ins Schleudern und stieß gegen die Mauer auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Der 26-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf rund 20 000 Euro geschätzt.