Haigerloch Autofahrer hat plötzlich Reisebus vor der Nase

Haigerloch. Nach Darstellung der Polizei fuhr am Montagabend ein 50-jähriger Autofahrer gegen 20.30 Uhr auf der Bundesstraße von Haigerloch nach Empfingen. In der Höhe der Abzweigung nach Bittelbronn kam ihm plötzlich ein Reisebus auf seiner Fahrspur entgegen. Der Bus überholte gerade einen Lastwagen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich der VW-Fahrer nach rechts auf den Grünstreifen aus und streifte dabei einen Leitpfosten.

Zu einer Berührung mit dem Bus kam es nicht. Der Busfahrer setzte seine Reise ohne anzuhalten fort. An dem VW entstand geringer Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro. Die Suche nach dem Reisebus verlief bisher ohne Erfolg. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.