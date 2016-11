Haigerloch Auto streift Lastwagen

Dort sah sich nach Darstellung der Polizei gegen 23.25 Uhr ein 43-jähriger Sattelzugfahrer der aus Richtung Haigerloch kam zu einer Vollbremsung gezwungen. Dem Lkw-Fahrer kam nämlich einen Auto entgegen, das immer wieder über die Mittellinie fuhr. Vorsichtshalber bremste der Lastwagen-Fahrer seinen Lkw bis zum Stillstand ab. Es half nichts: der linke Außenspiegel des Pkw streifte im Vorbeifahren an der Sattelzugmaschine entlang und verursachte einen Sachschaden in Höhe von ungefähr 1300 Euro. Der Unfallverursacher verlor einen Teil seines Spiegels, was ihn aber nicht daran hinderte, einfach weiterzufahren.

Das Polizeirevier Balingen ermittelt jetzt wegen Unfallflucht. Hinter dem Sattelzug fuhren mehrere Fahrzeuge, die aus Sicht der Polizei vielleicht Hinweise zu dem fraglichen Auto geben können. Sie werden gebeten, sich zu melden, Telefon 07433/264-0.