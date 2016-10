Haigerloch. Auf der Fahrt von Unterstadt in Richtung der Bundesstraße 463 ist laut Polizei am Donnerstag ein 28-jähriger Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanken gekracht. Gegen 12.30 Uhr war der Audi-Fahrer ortsauswärts gefahren und am Beginn einer Linkskurve auf den Schotterstreifen rechts der Fahrbahn geraten. Instinktiv riss der Mann das Lenkrad herum, übersteuerte dabei aber seinen Wagen und schoss quer über die Straße in die Leitplanken. Der entstandene Sachschaden beträgt nach um die 25 000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke liegt bei 1200 Euro. Zur Bergung des Autos war ein Abschleppdienst nötig. Der 28-Jährige blieb unverletzt.