Haigerloch-Weildorf. Der Schokolade auf der Spur waren 15 Jungmusikanten des Musikverein Weildorfs. Gemeinsam mit ihren Betreuern besuchten die Jugendlichen den Schokoladenherstellers Ritter Sport in Waldenbuch. Erster Ziel war die Schokoausstellung. Hier konnten die Jugendlichen die Schokolade mit allen Sinnen erleben und die Welt der Schokolade spielerisch entdecken. Danach stand das Highlight des Ausflugs auf dem Programm: Die Jungmusikanten stellten in der Schokowerkstatt von Ritter Sport nach ihrem Geschmack ihre eigene Schokolade her und gestalteten die Verpackung nach ihren Vorstellungen. Diese durften Sie dann am Ende auch mit nach Hause nehmen. Zum Abschluss besuchte die Gruppe noch McDonald’s.