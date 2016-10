Haigerloch Aussegnungshalle an erster Stelle

Die Beleuchtung an der Heiligkreuzstraße kurz nach der Abzweigung der Schweizerlandstraße soll erneuert werden. Derzeit stehen dort vier kleine Straßenlaternen, für die es zum einen keine Leuchtmittel mehr gibt und die außerdem häufig beschädigt werden. Otto Schneider schlug vor, dort stattdessen eine große Straßenlaterne mit LED-Technik aufzustellen. Es sei wichtig, den dortigen Fußüberweg richtig zu beleuchten. Das Gremium stimmte zu.

Gedanken machte sich der Ortschaftsrat auch über die Anlage eines neuen Rasengräberfeldes auf dem Friedhof. Das bestehende ist bald voll belegt. Der Ortschaftsrat will sich nach der Gedenkfeier am Volkstrauertag auf dem Friedhof treffen und dort den geeigneten Platz festlegen. Es gibt in Gruol laut Schneider noch eine freie Zeile mit traditionellen Einzelgräbern und eine mit Doppeltiefgräbern, die aber nicht mehr so stark nachgefragt würden.