Haigerloch Aus der Traum

Wichtig, so Müller, sei es aber, endlich eine klare Aussage zum Schlössle zu machen, das erwarte das Regierungspräsidium. Denn das Förderprogramm für Haigerloch laufe aus und wenn man eine Aufstockung der Mittel wolle, müsse man sie zügig beantragen. Klar sei dann allerdings auch, so der Stadtkämmerer weiter, dass das Projekt dann im Haushalt 2017 auftauche und dafür etwas anderes gestrichen oder verschoben werden müsse.

Eine Aussage, bei der einige Gemeinderäte am Tisch zuckten. Worauf soll man denn 2017 verzichten oder welches Projekt zurückstellen?, fragte Walter Stocker (CDU) rhetorisch in die Runde. Die ebenfalls als wichtig eingestufte Sanierung des Freibades? Die Ausweisung eines Baugebietes in Trillfingen? Die Sanierung der Harter Turnhalle? Den Umbau der Grundschule in Bad Imnau? Den Kauf eines Feuerwehrautos für Weildorf? Niemand schrie bei solchen Fragen freiwillig hier.

Wer für die Schlössle-Sanierung plädierte, war der von der Stadtverwaltung eingeladene Bernd Jäger von der Firma JaKo – Baudenkmalpflege aus Rot an der Rot. Seine Überzeugung: "Es bringt einige Probleme mit sich, aber man kann aus dem Schlössle ein Leuchtturmprojekt mit landesweiter Ausstrahlung machen."

Er ist deshalb aufs Schlössle aufmerksam geworden, weil seine Firma an der Sanierung des Römerturms beteiligt war. Außerdem hat JaKo sich zur Aufgabe gemacht, "hoffnungslose Fälle" zu sanieren und sie sogar zu vermarkten.

Jäger bot dem Gemeinderat an, zu Kosten von rund 55000 Euro binnen der nächsten fünf Monate das Gebäude zu untersuchen ((3D-Laseraufmaß), ein Konzept zu entwickeln und eine baugesuchsreife Vorentwurfsplanung zu machen. Damit könnte man Mitte 2017 einen Bauantrag stellen und die Schlössle-Sanierung zwischen 2017 und 2019 umsetzen.

Losgelöst von allen bisherigen Überlegungen hat er sich erste Gedanken zum Schlössle gemacht. Klar ist für ihn, dass die öffentliche Hand die Initiative übernehmen muss. Jäger: "Um einen privaten Investor zu finden, ist das Gebäude zu groß, es ist für eine öffentliche Nutzung prädestiniert."

Eine Gastronomie ausschließlich auf einem Geschoss hielt er betriebswirtschaftlich für eine "Totgeburt". Man werde dafür keinen Betreiber finden, weder privatwirtschaftlich noch genossenschaftlich. Was für ihn ebenso ausscheidet, sind Wohnungen im ersten Stock. Dafür seien die Räume zu groß und zu hoch. Die Unterbringung einer Stadtbibliothek könnte er sich dagegen gut vorstellen. Und, um das Thema Gastronomie nicht ganz aufzugeben, könne man diese Bücherei mit einem Café "im kleinen Rahmen" kombinieren, so Jäger.

Doch im Endeffekt fielen seine Gedanken auf keinen fruchtbaren Boden. Letztlich habe man keine zündende Idee, was man mit dem Schlössle machen solle. Und noch einen Ausstellungs- und Museumsort brauche die Stadt nicht, so der nüchterne Tenor der Mehrheit. Damit war das Verdikt gesprochen.