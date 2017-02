Haigerloch Aufregende Ausflüge in die Welt der Erotik

Große Ohren waren dem Narrenrat gewachsen, der getreu dem Motto "Disneys Welt" als Mickey-Mäuse daher kam. Die Juniorgarde, die bei Showtanzwettbewerben in Gruol und Rangendingen jeweils Platz drei belegte, legte eine tolle Performance auf die Bühnenbretter.

Niklas Heim moderierte den Abend in gewohnt amüsanter Weise und gab überzeugend den Florian Silbereisen. Als Donald Trump belustigte Andreas Biesinger das Publikum, das zahlreich in der Festhalle vertreten war. Einen Blick über die Dorfgrenzen hinaus und hinein in die Welt der Erotik, wagten Trillfingens Frauen, die mit "Scheinheilig-Reisen" anstelle der Landesgartenschau die Erotikmesse besuchten, natürlich ohne dass ihre Männer davon wussten. Die Damen, darunter Ali Graf, Sigrun Schüle, Andrea Preibisch, Uli Stemmer, Christel Kessler, Ute Kienzle, Conny Heim, Reni Henle und Biggy Braun kamen ganz in Wallung, hatten viel zu berichten und allerhand erotisches Spielzeug eingekauft. Von den Trillfinger Fasnetsgruppen wurde jeweils ein Vertreter auf die Bühne gerufen. Es galt, eine verlorene Wette einzulösen. Was zu tun ist, entschied das Los. Am Rosenmontag muss die Wettschuld in der Halle eingelöst werden. Der Sportverein zeigte eine ganz andere und spaßige Version von "Aschenputtel und der Prinz unserer Träume". Zu Gast war auch Andrea Berg, die mit "Du hast mich tausendmal belogen" einen astreinen Auftritt aufs Parkett legte. Das Publikum forderte eine Zugabe.

Ebenso in die Welt der Märchen entführten Sandra Kurz und Andrea Preibisch mit "Spieglein, Spieglein an der Wand". Als DJ Ötzi begeisterte Michael Schneider das Publikum, ebenso das Jugendhaus "Tresor 99", mit Tanzdarbietungen angefangen von "Footloose" bis zu "Mambo No. 5".