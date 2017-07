Haigerloch Aufführung mit Leichtigkeit und Tiefe

Haigerloch. Dürrenmatts Drama wird gemeinhin als Komödie bezeichnet, manchmal auch als Groteske. Das Thema könnte jedoch nicht ernster sein, denn es geht um die Gefahr der Vernichtung der Welt und die Verantwortung der Wissenschaft. Die junge Theatergruppe auf der Bühne – die Damen waren in diesem Jahr ganz unter sich – überzeugte sowohl bei den komödiantischen wie auch den beklemmenden Szenen.

Dürrenmatts Drama spielt in einem Irrenhaus, in das sich der "echte Physiker Johann Wilhelm Mobius zurückgezogen hat, um die Welt vor den Konsequenzen seiner Entdeckungen zu schützen, mit der die Vernichtung der Menschheit möglich wäre. Die Mitinsassen, die vorgeben, sich für Newton und Einstein zu halten, entpuppen sich als Geheimagenten verfeindeter Machte und als ebenso wenig irre wie Mobius. Mobius gelingt es in einem dramtischen Appell, die beiden Agenten davon zu überzeugen, mit ihm im Irrenhaus zu bleiben, um die Welt zu retten. "Nur hier dürfen wir noch denken".

Sein Plan geht nicht auf, weil die Leiterin des Sanatoriums, Fräulein Mathilde von Zahnd, sich als die wahre Wahnsinnige entpuppt und bereits damit begonnen hat, Möbius Aufzeichnungen und Entdeckungen für sich zu nutzen, um die Weltherrschaft an sich zu reißen. Dabei nimmt sie die Vernichtung der Menschheit in Kauf.