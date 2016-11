Haigerloch Auf Verein wartet viel Arbeit

Haigerloch. Pfarrerin Dorothee Kommer zeigte eingangs eine Dokumentation über die Schäden an der Kirche. Die Sanierungsarbeiten sollen in drei Abschnitten erfolgen: Kirchturm, Dach und Innenrenovierung. Die Turmsanierung, mit der im Frühjahr begonnen werden soll, wird 265 000 Euro kosten, das Dach 490 000 Euro und die Innenrenovierung 295 000 Euro. Wobei die Dachsanierung nicht völlig von der Turmsanierung abgekoppelt werden könne; es sei auf jeden Fall sinnvoll, sie schnell nach dem Turm in Angriff zu nehmen. Etwas mehr Zeit könne man sich mit der Innensanierung lassen.

Der Finanzierungsplan sieht Entnahmen aus Rücklagen und Zuschüsse der Landeskirche und des Kirchenbezirks vor, auch die Stadt Haigerloch wird 15 000 Euro beisteuern. Die Kirchengemeinde muss allein für die Sanierung des Kirchturms noch rund 43 000 Euro aufbringen.

Um dieses Ziel zu erreichen, wurde am Montag ein Förderverein gegründet. Zum Versammlungsleiter wurde Gustav Schmoll bestimmt, der auch die Satzung erarbeitet hatte. Diese verlas Protokollführer Markus Ehmann in der Sitzung.