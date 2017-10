Haigerloch Auf der Suche nach einem Konsens

Haigerloch. Die Arbeitsgemeinschaft Strabag AG/DrP (Dr. Pfirrmann) hat vor, in den kommenden Jahren auf der Deponie an der L 410 Richtung Rangendingen Erdaushub, Bauschutt und Boden-Asphalt-Gemische abzulagern. Auf den dabei entstehenden "Hügel" soll dann am Ende eine meterdicke mineralischen Abdeckschicht draufgesetzt werden, in die praktisch kein Wasser eindringt.

Durch diese Vorgehensweise entstünde ein technisches Bauwerk, auf das man eine Fotovoltaik-Anlage bauen könnte und das Vorhaben würde der Stadt Haigerloch mehrere Millionen Euro an Pachteinnahmen in die Kasse spülen – je nach Güteklasse des Einbaumaterials.

Weil Strabag obendrein vorhat, die deponierechtlichen Genehmigung für "Grund" durch eine abfallrechtliche Genehmigung zu ersetzen, würde nach Ende einer Verfüllung keine Nachsorgepflicht für die Deponie entstehen. "Kein Taschenspielertrick, sondern eine völlig legale und in der Praxis häufig angewandte Methode", wie Ingenieur Thomas Pfirrmann den Haigerlocher Gemeinderäten schon bei der Projektvorstellung im Oktober 2015 versichert hatte.