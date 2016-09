Haigerloch Auf dem Gruoler Festgelände geht es rund

Das Fest beginnt am Freitag, 16. September, um 17 Uhr mit dem Dämmerschoppen. Um 20 Uhr startet dann eine Rocknacht mit "2 or Nothing" und der vom Motorradtreffen an der Himmelsleiter bekannten Band "Powerage"

Am Samstag, 17. September, beginnt der Festbetrieb schon um 15 Uhr mit dem Dämmerschoppen, etwa gegen 18 Uhr lassen es dann die Böller- und Kanonenschützen krachen. Um 20 Uhr beginnt die Party mit der Band "Pauls and the Girl". Die sechs Musiker aus Geislingen, Tübingen, Albstadt, Rottweil und Balingen begeistern das Publikum immer wieder mit Songs aus der langen Geschichte des Rock und Pop.

Am Sonntag, 18. September, ist ab 10 Uhr Frühschoppen mit der Musikkapelle Gruol, um diese Zeit werden dann auch nach und nach die Oldtimer auf dem Festgelände eintreffen. Nach dem Mittagtisch wird zur Kaffee- und Kuchenzeit Stimmungsmacher Rolf Kohle für Unterhaltung sorgen. Außerdem wird ein Motorsägenkünstler vorführen, wie mit einer Kettensäge aus Holz Kunstwerke erschaffen werden.