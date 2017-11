Haigerloch Auch Standort in Ortsmitte möglich

Haigerloch-Stetten. Ortsvorsteher Konrad Wiget informierte über die vom Regionalverband aufgezeigten möglichen Standorte für einen Drogeriemarkt in Haigerloch: Darunter einen Platz im Gewerbegebiet Nord in Owingen, eine Fläche im Norden von Gruol, sowie in Haigerloch in der Nähe von Edeka Sinz im " Madertal".

Der Regionalverband könnte sich auch den Bau eines Drogeriemarkts in Stettens Ortsmitte am Platz der "Alten Sonne" vorstellen, da innerörtliche Standorte bevorzugt werden. Von dieser Idee ist aber in Stetten niemand begeistert, wie Konrad Wiget auf Anfrage bestätigte. Man wolle ja den Verkehr nicht in und durch den Ort leiten, außerdem gäbe es ein Parkplatzproblem.

Die Ortschaftsräte Stetten stellen sich nach wie vor hinter den Standort im Gewerbegebiet "Obere Auchtert" an der Bundesstraße 463 bei der OMV-Tankstelle, der laut dem Regionalverband rechtlich nicht umsetzbar ist. Behandelt werden die Drogeriemarktstandorte am kommenden Dienstag in der Gemeinderats-Sitzung.