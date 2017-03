Haigerloch Auch kleine Hilfen sind wertvoll

Neurath beschrieb die verschiedenen Stationen, die Geflüchtete von der Erstaufnahme bis zum Status als anerkannte Flüchtlinge durchlaufen. Nach der Anerkennung dürften sie arbeiten und sich eine Wohnung suchen. Aber damit, so Neurath, hörten die Probleme der Menschen ja nicht auf. Sie bräuchten Sprachkurse, ärztliche Behandlung, Kinderbetreuung und so weiter: Alles Dinge, bei denen Hilfe der Menschen vor Ort notwendig sei.

Nicht blauäugig in Arbeit mit Flüchtlingen stürzen

Laut Ute Sauter von der Stabsstelle Integration im Landratsamt sind in Haigerloch derzeit zwei Familien von Asylbewerbern, beide aus dem Kosovo, in Anschlussunterkünften in Owingen und Trillfingen untergebracht. Diese Zahl könne sich aber jederzeit ändern, und daher müssten die Kommunen vorbereitet sein. Die leer stehenden Unterbringungsmöglichkeiten in Haigerloch könnten schnell gebraucht werden.

Gabriele Rogowski vom Caritasverband Zollern wusste außerdem, dass einige anerkannte Flüchtlinge in Haigerloch leben, es gebe mehrere Familien in Stetten. Wieviele es aber insgesamt seien, wisse sie nicht. Diese Leute müssen sich selber um Hilfe bemühen, oft komme die Caritas aber gar nicht an sie ran, denn für die Stadtverwaltung seien das ganz normale Einwohner. Sie bräuchten aber nach wie vor Unterstützung, zum Beispiel Alphabetisierungskurse, bevor sie überhaupt einen Sprachkurs besuchen könnten, und hier wäre ehrenamtliche Hilfe durch einen Freundeskreis vor Ort sinnvoll.

Gleichzeitig warnte die erfahrene Caritas-Mitarbeiterin davor, sich allzu blauäugig in die Hilfe für Geflüchtete zu stürzen und dann enttäuscht zu sein, wenn diese Menschen die Hilfe nicht wie erwartet annähmen.

Einige im Publikum zeigten sich angesichts der geschilderten Situation ratlos und entmutigt. Eine Haigerlocherin, die einem jungen syrischen Ehepaar eine Wohnung vermietet hat und die jungen Eltern bei allen möglichen Anforderungen des täglichen Lebens unterstützt, sagte hingegen: "Wenn ihr die Chance habt zu helfen, macht es bitte". Es komme so viel zurück, und "eine Anrechnung im Himmel sei garantiert".

Auch Ulrike Stoll-Dyma vom Referat Ehrenamt der Caritas ermutigte zur Mithilfe. Ziel sei es, "zusammen Heimat zu finden", und da würden auch kleine Schritte zählen. Die Caritas biete Hilfe zum Beispiel in Form von Broschüren. Auf Ehrenamtliche könne bei der Flüchtlingsarbeit nicht verzichtet werden, betonte sie.

Konkretes wurde an diesem Abend noch nicht vereinbart, das soll beim nächsten Treffen, vermutlich im Mai, angegangen werden.