Haigerloch Auch Franzosen mögen "Vin Chaud"

Attraktionen waren dieses Jahr zum Beispiel die Autos waschende Feuerwehr, ein Jugend-Volkslauf, Wellness-Massagen, selbst gemachte gesalzene Butter oder ein Tauziehen (Weihnachtsmänner gegen Chemiker). Kinder konnten sich von der Kirche abseilen lassen, an verschiedenen Stellen gab es Musik – von Rock und Blues bis zu bretonischen Seemannsliedern und Dudelsackmusik.

Abgerundet wurde alles durch eine Vielzahl von Verkaufsständen mit Crêpes, Galettes Saucisse (Bratwurst umwickelt mit einem salzigen "Crêpe"), Käse, Butter und natürlich den deutschen Spezialitäten: Weihnachtsgebäck, Stollen, Kinderpunsch, Haigerlocher Bier und "Vin Chaud" (Glühwein), transportiert durch die Haigerlocher Reisegruppe und offeriert vom deutsch-französischen Partnerschaftsverein Noyal.

Während im vergangenen Jahr ein Kleinbus ausreichte, um Waren und acht Begleiter von Haigerloch nach Noyal zu bringen waren diesmal zwei nötig, um die Gruppe und jede Menge Leckereien aufzunehmen. Ein Grund dafür war der erwähnte Besuch aus Noyal im Oktober, bei dem viele neue Freundschaften geschlossen wurden. Neben acht Erwachsenen wollten elf Jugendliche ihre Freunde in Noyal wiedersehen.

Außer dem Verkauf von Spezialitäten beteiligte sich die Gruppe auch am absoluten Höhepunkt des Téléthons: dem Umzug der Vereine am Freitagabend. 14 Wagen, bunt geschmückt und mit den verrücktesten Aufbauten zogen durch die Hauptstraße Noyals. Darunter die gesamte Gruppe aus Haigerloch mitsamt einer Reihe von Franzosen, verkleidet als mittelalterliche Bettler, Ritter und Monster und einem großen Modell des Römerturms, das schon bei den Tagen der Kunst und Kultur an Pfingsten in Haigerloch zu sehen war.

Am Samstag ging es weiter mit den Ständen und Aktionen, wobei die Jugendlichen aus Haigerloch dem staunenden Publikum mehrere Schaukämpfe vorführten. Drei Ritter schafften es immer wieder, das Monster zu töten. Damit wurde auch die Werbetrommel gerührt für ein großes Live-Action-Rollenspiel-Fest im nächsten Juli, zu dem wiederum Franzosen nach Haigerloch reisen werden. Abends fand das große Galadiner mit Showeinlagen statt, welches das Ende des Besuchs einläutete.

Am Sonntagmorgen trat die Gruppe die Heimreise an, nicht ohne ihre Kleinbusse mit bretonischem Käse aufzufüllen. Dieser wird am Wochenende auf dem Haigerlocher Christkindlesmarkt am Gemeinschaftsstand des Partnerschaftsvereins Haigerloch/Noyal mit Haigerloch Aktiv zum Verkauf angeboten.