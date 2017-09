Haigerloch Auch die Jüngsten dürfen starten

Der Start des Kirbelaufs erfolgt am Sonntag, 15. Oktober 2017, um 14 Uhr beim Hagastall in Weildorf. In der Startgebühr von acht Euro (Nachmeldung zehn Euro) ist die Ausschilderung der Strecke, die individuelle Zeitnahme, je ein Erfrischungspunkt an der Strecke und im Ziel sowie die Teilnahmeurkunde enthalten.