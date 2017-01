Haigerloch/Auburn Jochen W. darf endlich nach Hause

Auf Deutsch titelte ein US-Online-Magazin, welches monatelang über den in Alabama Aufsehen erregenden Fall berichtet hatte: "Auf Wiedersehen Mr. W." Die Anwältin des Haigerlochers nahm Stellung und betonte, dass ihr Mandant schnell nach Deutschland zurückkehren will, nachdem Richter Jakob Walker III. die Behörden angewiesen hat, dem Haigerlocher seinen Pass zurückzugeben. "Wir sind glücklich, dass es heute so weit ist", äußerte sie sich zum Ende des Verfahrens.

Schaden in voller Höhe beglichen

W., der für eine Hechinger Firma mit einem Arbeitsvisum in Alabama tätig gewesen ist, hatte Ende September an einer Studentenfeier auf dem Campus in Auburn teilgenommen. Dort wurde der Sieg der Footballmannschaft Auburn Tigers bis früh in den Morgen gefeiert.