Haigerloch/Auburn Alabama-Prozess: Jochen W. will zurück nach Hause

Wie US-Medien berichten, führt W’s Anwältin Margaret Brown ins Feld, dass die Auflage, so lange in den USA zu bleiben, bereits einer Strafe gleichkomme. W. sei nicht in der Lage, sich und seine Familie zu unterhalten, und laufe Gefahr, gegen sein Aufenthaltsrecht zu verstoßen, da er nicht arbeiten dürfe.

"Denkmalschändung"

Ihr Mandant sei gewillt, eine höhere Kaution zu hinterlegen und sich dem zwischen den USA und Deutschland gültigen Auslieferungsabkommen zu unterwerfen. Das bedeutet, dass er bereit sei, zur Hauptverhandlung wieder in die USA zurückzukehren, sicherte Brown zu.

Bisher hatte Jochen W. als Kaution 3500 Dollar hinterlegt. In einer Anhörung am 30. November soll über seinen Antrag verhandelt werden. Obwohl er ein schwarzes Feuerzeug mit sich führte, als er verhaftet wurde, und obwohl es Zeugenaussagen gibt und ein Überwachungsvideo die Szene festhielt, in der die mit Toilettenpapier umwickelte Eiche in Flammen aufgeht: W plädiert bislang auf "nicht schuldig".

Angeklagt wird er wegen Trunkenheit, Sachbeschädigung und Denkmalschändung, denn die Eichen haben für die Studenten des Campus und den Anhängern der Football-Mannschaft, den Auburn Tigers, eine ganz besondere Bedeutung. Die Bäume werden zu den Siegesfeiern jeweils reichlich mit Toilettenpapier umwickelt, ausgelassene Fans treffen sich auf der so hübsch in weiß herausgeputzten Eichenallee.

Die Krone des verbrannten Baums, so attestierte es ein Gartenbauprofessor der Universität, ist zu 60 bis 70 Prozent abgestorben. Der Fachmann beziffert den Schaden auf rund 15 000 Dollar.