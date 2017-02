Haigerloch Aquaristikbörsen ziehen Publikum aus weitem Umkreis an

Kassierer Jürgen Schramm legte danach einen Jahresüberschuss vor. Die Kassenprüfer Helmut Pfister und Ferdi Saupp fanden eine geordnete Kasse vor. Die einstimmig erteilten Entlastungen nahm die stellvertretende Ortsvorsteherin Anita Pabst vor. Sie war beeindruckt über den hohen Bekanntheitsgrad des Vereins weit über die Kreisgrenzen hinaus. Abschließend stellte Simone Heller das Jahresprogramm mit nahezu monatlichen Aktivitäten vor. Der Vorstand bereitet nun in den kommenden Wochen die alljährliche Zierfisch- Teich- und Pflanzenbörse am Sonntag, 9. April, von 10 bis 14 Uhr mit Bewirtung in der Haigerlocher Witthauhalle vor. Für die Mitglieder steht am 18. März der nächste Vereinsabend in der Eyachperle auf dem Programm.