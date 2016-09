Einen sonnigen Spätsommertag erwischte der Aquarienclub Bad Imnau bei seinem Jahresausflug zur Fürstenberg-Brauerei und zur Lochmühle in Eigeltingen. In der Fürstenberg-Brauerei wurde zunächst ein Film über die Geschichte der Brauerei und im Museum historische Geräte sowohl zum Bierbrauen, als auch zum Bierzapfen angeschaut. Außerdem besichtigte n die Aquarianer das Sudhaus mit den großen Kupferkesseln und den Gärkeller. Zum Schluss ging es in die Flaschenabfüllung und zum Mittagessen ins Braustüble. In der Lochmühle in Eigeltingen – früher ein 400 Jahre alter Bauernhof, heute eine Erlebnisgastronomie ­– verbrachte die 35-köpfige Gruppe rund drei Stunden bei lustigen Disziplinen wie Wettmelken, Wettnageln, Armbrustschießen, Quadfahren, Hufeisenwerfen oder Gaudi-Bullenreiten. Auf dem Weg durchs Gelände sah man Hühner, Hängebauchschweine, Hähne, Ziegen, Papageien, Enten, Schwäne, die sich teils frei unter den Besuchern bewegten. Besonders die Kinder hatten daran ihre helle Freude. Foto: Haid