Haigerloch Ansturm auf die Schlachtplatte

Die von der örtlichen Metzgerei Haid vorbereitete leckere Imnauer Schlachtplatte trug maßgeblich dazu bei, dass zur Mittagszeit in der herbstlich dekorierten Mehrzweckhalle fast kein Platz mehr zu ergattern war. Kurzerhand musste die an der Kirbe bewährte gruppenweise Bestuhlung in eine Reihenbestuhlung umgebaut werden.

Drei Musikkapellen sorgen für Unterhaltung der Festgäste

"So haben wir alle Gäste über die Mittagszeit unterbringen können", meinte Vorsitzender Tobias Reinacher, der wie die anderen Helfer gehörig ins Schwitzen kamen. Dieses Jahr reichte die disponierte Schlachtplattenmenge immerhin aus, nachdem sie im vergangenen Jahr noch ausgegangen war. Wem Schlachtplatte zu deftig war, für den gab es Schnitzel mit Beilagen sowie Heiße Rote.