Haigerloch Angebote verbessern

Die bestmögliche Betreuung von Kindern in der Gesamtstadt, so Verena Kruse vom städtischen Hauptamt, sei ein wichtiges Thema. Vor allem für Kinder im Alter von eins bis sechs Jahren wolle man sie verbessern. Dafür benötige man aber die Mithilfe der Eltern.

Aus diesem Grund lädt die Stadtverwaltung alle Eltern von Kindern in diesem Alter aber auch Paare, die in Kürze Nachwuchs erwarten oder planen zur Teilnahme an der Umfrage ein. Durch die dabei erzielten Ergebnisse erhofft sich die Verwaltung Impulse dafür, ihre Planung besser an den aktuellen Bedürfnissen ausrichten zu können.

Der Fragebogen ist ab Dienstag, 13. Juni, online auf der Internetseite der Stadt Haigerloch (www.haigerloch.de) verfügbar. Man kann ihn sich dort herunterladen, ihn ausfüllen und dann auf mehreren Wegen an die Stadt zurückschicken.