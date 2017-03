Haigerloch Angebote für junge Familien schaffen

Haigerloch. Bernhard Raupach, Koordinator der städtischen Kindergärten und gleichzeitig Leiter des Kindergartens Haigerloch, stellte sein Konzept in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates vor. Gemeinsam mit der stellvertretenden städtischen Hauptamtsleiterin Verena Kruse hatte er einen Maßnahmenkatalog entwickelt, der im Endeffekt die Vereinbarkeit von Beruf und Familie stärken soll. Raupach:­"Es ist davon auszugehen, dass der Bedarf an Ganztagesbetreuung für Kinder unter sechs Jahren in der Gesamtstadt weiter ansteigen wird." ­

Dieser Katalog besteht aus drei Elementen: Der Verlängerung der Öffnungszeiten der Kinderkrippe in Stetten, der Erweiterung der Ganztagesbetreuung im Kindergarten in Haigerloch und der Eröffnung einer ganztägig betriebenen Kinderkrippe im Haigerlocher Kindergarten.

In Stetten besteht die Kinderkrippe zwar schon, Raupach empfiehlt aber, die Öffnungszeiten dort von bisher 4,5 Stunden auf sechs Stunde pro Woche auszuweiten. Voraussetzungen wie Schlaf- oder Wickelraum seien bereits vorhanden.