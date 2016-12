Haigerloch Angebot attraktiv, Interesse groß

Der Gemeinderat stimmte in seiner Sitzung am Dienstag bei nur einer Enthaltung dafür, an der Grundschule Trillfingen die Stelle einer Kraft für die Nachmittagsbetreuung auszuschreiben. Diese soll wöchentlich etwa 8,5 Stunden tätig sein, außerdem ist die Stelle zunächst einmal mit einjähriger Befristung versehen. Die jährlichen Kosten für diese Kraft betragen nach Angaben der Stadtverwaltung etwa 7900 Euro.

Der Grund für diesen Beschluss: Weil die Schülerzahlen in Trillfingen in den letzten beiden Jahren gestiegen sind, führt dies zu einer höheren Frequenz bei der Nachmittagsbetreuung. 2015 nahmen nach Angaben der Stadtverwaltung 43 Schüler das Betreuungsangebot in Anspruch, dieses Jahr waren es 55.

An den nachmittäglichen Betreuungsangeboten (Mittagessen, Spielzeiten, Hausaufgabenbetreuung und Lernzeiten, Arbeitsgemeinschaften) nehmen im Durchschnitt 15 Kinder teil. Der Stadtverwaltung zeigt dies, dass das Angebot für die Eltern "attraktiv ist und vermehrt in Anspruch genommen wird."