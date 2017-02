Haigerloch Andy Haid ist jetzt Ehrenmitglied

Zuchowski würdigte Haids 34-jährige Leistungen in der Imnauer Fasnet , davon in den Jahren 2000 bis 2013 an der Spitze des Vereins. Zudem war Andy Haid viele Jahre bei den Schälripple als Tänzer aktiv und läuft jetzt im Narrenrat. Zuchowski und sein Vize Andreas Hochmann überreichten ihm unter dem Beifall der Anwesenden die Ernennungsurkunde.

Für zehn Jahre als aktive Närrin erhielt Anja Haid den Bronzenen Vereinsorden, für 20 Jahre Ulrike Feinler den Orden in Silber und für 30 Jahre aktive Mitgliedschaft ging die Auszeichnung in Gold an Jürgen Haid, Karin Koch und Patricia Tautorius.

Auch passive und fördernde Mitglieder wurden bei dieser Gelegenheit geehrt. Es waren Helmut Ruoff, Ferdi Saupp, Josef Alex, Reiner Binder, Christine Deutschle, Heinz Durst, Beate Eger, Elfriede Pfister, Bruno Saupp, Walter Straub sowie Werner und Marita Winz (alle 40 Jahre), Hubert Haid, Horst Söll, Ralf Hipp und Anita Pabst (alle 30 Jahre) und Manuela Edelmann und Heidi Beck (beide 20 Jahre).