Haigerloch AMSEL setzt auf Denk- statt Strafzettel

Um Autofahrer für dieses Thema zu sensibilisieren, hat AMSEL, Landesverband der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft, unter dem Motto "Stehen Sie hier richtig?" eine regenfeste Postkarte entwickelt, die Falschparker auf humorvolle Art auf ihren Fehler aufmerksam macht. Die Karte zeigt ein Cartoon des selbst an Multipler Sklerose erkrankten Cartoonisten Phil Hubbe. Die AMSEL-Kontaktgruppe Zollernalb nimmt an dieser Aktion teil.

Sophie Jaillet, Vorsitzende der AMSEL-Gruppe im Kreis, beobachtet regelmäßig Personen, die ihr Auto auf einem Behindertenparkplatz abstellen. Die meisten, erklärt sie, hätten kein Unrechtsbewusstsein. "Ich wollte ja nur g’schwind was holen", sei meistens die Erklärung, wenn sie auf ihren Fehler aufmerksam gemacht würden, manche würden auch unverschämt reagieren.

Diesen Menschen sei oft nicht klar, was es für Kranke und Behinderte bedeute, nicht in unmittelbarer Nähe von Ärzten, Behörden, Geschäften oder auch Kinos und Theatern parken zu können. Dadurch würde ihnen die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben genommen. Sie könnten meist auch nicht einfach auf einen anderen Parkplatz ausweichen, denn Behindertenparkplätze seien meist breiter angelegt, um etwa Rollstuhlfahrern das Ein- und Aussteigen zu erleichtern.