Haigerloch Am Erfolg des Unternehmens mitgewirkt

Paul Schwenk, der die Ehrungen zusammen mit Vorstand Thomas Sell vornahm, bezeichnet diese Aufgabe als große Ehre für sich selbst und für das Unternehmen.

In den letzten 40 Jahren sei viel passiert, resümierte Schenk. So habe das Unternehmen 1976 eine Gesamtleistung von 22,2 Millionen D-Mark verzeichnet und in Haigerloch 258 Mitarbeiter beschäftigt. 1991 sei die Gesamtleistung bereits auf 89,1 Millionen Mark gestiegen, 331 Mitarbeiter hätten dazu beigetragen. Heute verzeichne das Unternehmen bei 430 Mitarbeitern in Haigerloch einen Umsatz von 120 Millionen Euro. "Das Wachstum geht weiter, wir sind gut aufgestellt", betonte Schwenk. Das Unternehmen richte sich immer stärker international aus.

Zur positiven Entwicklung des Unternehmens haben Josef Keßler und Elmar Löffler in den letzten 40 Jahren beigetragen. Josef Keßler aus Trillfingen war sei seinem Eintritt für die Erstinstallation der IT-Landschaft bei Theben und nachfolgend für die Betreuung der EDV-Anlage zuständig. Datenpflege, Programmierung und die Schulung von Mitarbeitern gehören unter anderem zu seinem Aufgabengebieten. Er habe sich in dieser schnelllebigen Thematik stets gut behauptet, lobte Paul Schwenk.