Haigerloch Als Roboter auf erfolgreicher Abschiedstour

Der Preistanz der Minis- und Juniorengarden beginnt am Freitag gegen 13 Uhr. Abends ab 20 Uhr startet der Preistanz der Garden eins.

Der Haupttag der Fasnet startet am Sonntag um 10.30 Uhr mit einem Warm Up und Mittagessen in der Halle. Der große Umzug beginnnt kurz nach 13.30 Uhr. Danach ist Narrenparty mit Programm und Prämierung in der Glückaufhalle an.

Beim inzwischen traditionellen Preistanz am Fasnetsfreitag wird sich die Schowtanzgarde "Eins" ein letztes Mal präsentieren. In den vergangenen Wochen waren die Mädels mit den Trainerinnen Jasmin Wörbel und Carina Probst bei verschiedenen Preistanzwettbewerben, wo sie insgesamt dreimal als Sieger und zweimal als Gruppenzweite die Hallen verlassen konnten. Diese Gruppe ist seit 2011 zusammen. Damals war noch Bianca Pfeffer mit als Trainerin tätig. Zahlreiche erste, zweite und dritte Plätze konnten von den Mädels ertanzt werden.