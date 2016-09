Haigerloch Als Nachrichtenbörse heiß begehrt

Haigerloch. Sicher, es gab auch wohlhabende Juden, die etwa durch Viehhandel reich geworden waren. Die meisten aber, so Frank, fristeten ein eher kärgliches Dasein und lebten mehr schlecht als recht.

Denn den Juden war lange Zeit das Erlernen und Ausüben eines Handwerks verwehrt, auch Grundbesitz durften sie nicht haben, so dass auch die Landwirtschaft für sie ausfiel. Sie wichen folglich auf das aus, was übrig blieb: Den Handel und den Geldverleih, der Christen verboten war. Allerdings, so schränkte Frank ein, war bei den armen Landjuden mit Geldverleih nicht wirklich ein Geschäft zu machen.

So blieb der Handel: Während der Woche zogen die Männer als Hausierer in die Umgebung und handelten mit allem, was sich denken lässt. "Das Haag war während der Woche praktisch männerfrei", so Frank. Den christlichen Geschäftsleuten war dieser "Schacherhandel" ein Dorn im Auge, denn dadurch kauften die Bauern und Dorfbewohner der Umgebung weniger in den städtischen Geschäften. Bei den Bauern hingegen waren die jüdischen Händler nicht nur wegen der Vielfalt der angebotenen Waren beliebt: sie brachten auch allerhand Neuigkeiten mit.