Haigerloch Als Dankeschön gibt’s Sonnenblumen beim Familienfest

Zum 1. September 1976 trat sie im Alter von 21 Jahren ihre erste Stelle an und wurde Leiterin des damals zweigruppigen Kindergartens in Horb-Bildechingen. Vier Jahre später, am 1. September 1980, wurde sie zur Leiterin des Städtischen Kindergartens in Stetten ernannt, wo sie bis heute viele Generationen von Kindern begleitet hat. Mütter und Väter von heutigen Kindergartenkindern waren schon in ihrer Obhut.

Elisabeth Rebmann-Speier war in ihren 36 Kindergartenjahren in Stetten immer offen für Neues und hat sich weit über das normale Maß hinaus sowohl im Kindergarten als auch in der Ortschaft eingebracht. Sie selbst betrachtet ihre 40-jähriges Dienstleben als "erfüllende und prägende Zeit", mehr Berufung und Passion als Beruf. Nie habe sie etwas anderes machen wollen.

Wenn sie in drei Wochen aus dem Berufsleben ausscheide, werde sie gerne aber sicher auch mit Wehmut an die lange Zeit in Stetten zurückblicken.