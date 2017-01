Haigerloch Alles wartet auf den Sommer

Zwar ging der Ort bei der Straßen- und Feldwegsanierung leer aus und auch der SB-Standort der Volksbank in Hart wurde zum 31. Dezember geschlossen, es gab aber auch ein paar positive Dinge zu vermelden.

Nach vielen Beschwerden seitens der Ortschaftsverwaltung, so Bieger, habe der Landkreis die als Ausweichmöglichkeiten angelegten Seitenstreifen auf der schmalen Straße Richtung Seehof in Stand gesetzt. Zudem beschloss der Gemeinderat den Endausbau der Eichwaldstraße, der in diesem Frühjahr erfolgen soll.

Unter gesellschaftlichen Gesichtspunkten war in Hart im alten Jahr eine Menge los. Das größte Ereignis, meinte Ortsvorsteher Bieger, sei sicherlich die Ausrichtung des Stadtmusikfestes Ende Juli gewesen. Neben tausenden Besuchern begrüßte der Musikverein dabei eine Delegation aus der Partnergemeinde Irnfritz.

Das Fest, lobte der Ortsvorsteher, sei eine tolle Werbung für Hart gewesen. Bieger: "Es hat gezeigt, was man schaffen kann, wenn alle zusammen helfen." Im Vorfeld des Festes wurden diverse Verschönerungs- und Instandhaltungsarbeiten durch den städtischen Bauhof durchgeführt. Zweimal war Hart am Sonntagmorgen im Radio zu hören. Beim Dream-Team-Wettbewerb des Senders "Antenne 1" holten der Narrenverein und der Förderverein Vereinsgemeinschaft jeweils Preisgeld und Pokale nach Hart. Außerdem fand 2016 die Übung der Haigerlocher Gesamtfeuerwehr in Hart statt. Schauplatz der Übung war am 18. Juni die Firma Biesinger.

Dankesworte richtete Ortsvorsteher Thomas Bieger an Bürgermeister Heinrich Götz, seinen Stellvertreter Holger Klingler, den Ortschaftsrat und Verwaltung sowie an die Verwaltungsangestellte Manuela Schweizer und Fronmeister Ludwig Klingler für die Unterstützung.

Ebenso dankte er allen Beschäftigten, die in Hart eine Tätigkeit in der Gemeinde ausüben, insbesondere auch dem Reinigungspersonal sowie dem Bauhof.