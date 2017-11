Haigerloch Alle Rädchen greifen perfekt ineinander

Haigerloch-Hart. Übungsobjekt für die 18 Feuerwehrleute war ein altes Bauernhaus in der Bahnhofstraße gegenüber der Kirche. Dort war in einem Strom-Verteilerkasten im Erdgeschoss ein Brand entstanden.

Durch die ebenso rasche und wie starke Rauchentwicklung war den im Obergeschoss befindlichen Hausbewohnern der Fluchtweg über das Treppenhaus versperrt. Sie mussten auf Rettung durch die Feuerwehr warten. Zudem bestand die Gefahr eines Übergreifens der Flammen auf ein angebautes Nebengebäude.

Zügig trafen die drei Feuerwehren nach der Alarmierung am Übungsobjekt ein, selbst die Abteilung aus dem am weitesten vom Brandort entfernt liegenden Bad Imnau war nach neun Minuten am Einsatzort eingetroffen.