Haigerloch Adventszeit mit fröhlichen Liedern begrüßt

35 Senioren saßen an den weihnachtlich dekorierte Tischen und wurden zu Beginn der Feier vom Pfarrgemeinderat Walter Straub begrüßt. Er wünschte ihnen einige besinnliche Stunden, die von den täglichen Sorgen befreien und zugleich auf die bevorstehende Weihnachtszeit einstimmen sollen.

Gesanglich eröffnete der Katholische Kirchenchor die Adventsfeier mit dem Lied "Willkommen" von Pasquale Thibault. Es folgten "In dulci jubilo", einem Mix aus bekannten Weihnachtsliedern von Gerhard Deutschmann und "Seht, es kommt die heilige Zeit" von Manfred Bühler. Dazwischen war genügend Zeit zum Gedankenaustausch und zur Kontaktpflege.

Ortsvorsteher Robert Wenz sowie der Ortsgeistliche Pfarrer Mayer gingen ihn ihren Ansprachen auf die Adventszeit als Vorbereitungs- und Besinnungszeit auf das Weihnachtsfest ein. Wenz wünschte frohe Weihnachten und ein gutes Jahr und überbrachte außerdem die Grüße der politischen Gemeinde und erinnerte an das große ehrenamtliche bürgerschaftliche Engagement von Jung und Alt zum Wohle der Ortschaft. Man habe viele Projekte ehrenamtlich durchgeführt. Für diese Helfer soll am 7. Januar ab 17 Uhr ein Dankesfest im Vereinsraum im Rathaus durchgeführt werden, so Wenz.