Haigerloch Adventsstimmung mit den Christmas Singers

Haigerloch-Bad Imnau. Veranstaltet wird die Dorfweihnacht von der Arbeitsgruppe "Öffentliche Plätze und Wege. Und sie kann bei der vierten Kurpark auch etwas Neues aufbieten: Der Arbeitsgruppe ist es gelungen, neben dem Musikverein Bad Imnau mit den "Theben Christmas Singers" eine zweite Musikgruppe zu gewinnen, die bei der Kurpark-Weihnacht für weihnachtliche Stimmung sorgt.

Die "Theben Christmas Singers" sind bekannt durch Auftritte beim Christkindlesmarkt in Haigerloch oder auch der Dorfweihnacht in Gruol.

Das Marktgeschehen am Vorabend des vierten Advent wird sich ab 16 Uhr rund um den Hügel zwischen Rathaus und Kurparkteich abspielen. Es soll wieder ein heimeliges feines Märktle im weihnachtlich beleuchteten Park werden, das in erster Linie von Bürgern des Orts für die Bürger aus dem Ort gemacht wird. Aber natürlich darf auch jeder andere im Kurpark vorbeischauen, der gerne mag. Auf jeden Fall sollen bei der Dorfweihnacht nicht vorweihnachtlicher Kommerz, sondern die Begegnung, die Herzlichkeit und der liebevolle Charme von Selbstgemachten im Vordergrund stehen, wie Ortsvorsteher Robert Wenz als Sprecher der Gruppe betont. Es werden deshalb einige Stände aufgebaut, an denen Bürger Selbstgebasteltes, Deko, Kunst, Gehäkeltes, Gebackenes oder Gestricktes zum Verkauf oder für einen guten Zweck anbieten können.