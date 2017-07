Haigerloch Abenteuer im Bittelbronner Wald

Pernille Jörgensen vom Förderverein Städtefreundschaft Haigerloch-Noyal begrüßte die Anwesenden und bedankte sich bei allen Beteiligten, darunter die evangelische Kirchengemeinde, "Haigerloch Aktiv", und die Besitzer des Spielareals am Bittelbronner Waldrand. Nachdem sie die Spielregeln erklärt hatte, ging’s ins "Battle". Rüstungen und Kettenhemden wurden angelegt, und zu Schwertern und Speeren gegriffen, denn bei einem Live-Abenteuer-Rollenspiel lehnt sich die nachgespielte Geschichte zumeist an Geschichten aus der Welt der Fantasy-Romane an. Es wimmelte also nur so von Kriegern, Elfen, Zauberern, Zwergen und anderen Gestalten im Bittelbronner Wald.

Diesmal ging es um zwei Personen, die in mysteriösen Portalen verschwanden und nur mit Hilfe eines magischen Schlüssels aus diesen befreit werden konnten. Es war also viel Teamwork gefragt. Passend zum Spiel wurde am Samstagabend ein mittelalterliches Grillen auf dem LARP-Gelände veranstaltet. Es gab Spanferkel.

Aber nicht nur im Wald bei Bittelbronn war für die jugendlichen Besucher aus Frankreich etwas geboten, sie besuchten auch den Europapark in Rust oder erkundeten gemeinsam mit den Gastfamilien das Städtle.