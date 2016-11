Haigerloch Abenteuer auf dem Dach der Welt

Haigerloch-Trillfingen. Dieses unterhaltsame und anspruchsvolle Konzert bildete wieder einmal den Höhepunkt im Vereinsjahr der Bauernkapelle.

Unter die vielen Musikliebhaber im Publikum hatten sich am Samstag als Ehrengäste Bürgermeister Heinrich Götz, Ortsvorsteher Hermann Heim, der stellvertretende Vorsitzende des Blasmusik-Kreisverbandes, Helmut Bürkle, der ehemalige Vorsitzende des Blasmusikkreisverbandes Gerhard Frank, der ehemalige Dirigent der Bauernkapelle, Adalbert Deuringer gemischt. Auch Vertreter verschiedener Musikvereine wollten hören, was die Bauernkapelle an diesem Abend zu bieten hat. Sie alle zollten den Musikerinnen und Musikern bereits beim Einzug auf die Showbühne tosenden Applaus.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzende der Bauernkapelle, Roland Bürkle, führte Teresa Sauter durch das anschließende Programm.