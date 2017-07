Haigerloch-Bad Imnau. Am Donnerstag, gegen 16.30 Uhr, wollte laut Polizei die Fahrerin eines VW-Polos von der Landstraße 360 bei Bad Imnau in die Quellenstraße abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden VW und fuhr diesem in die Seite. Es entstand ein Sachschaden von etwa 8000 Euro.