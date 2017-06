Haigerloch-Trillfingen. Am Montagmorgen sind auf der Landstraße zwischen Haigerloch und Rangendingen an der Abzweigung in Richtung Trillfingen zwei Personenkraftwagen zusammen gestoßen. Dabei ist nach Angaben der Polizei an jedem der beiden Fahrzeuge Sachschaden in Höhe von zirka 3000 Euro entstanden. Der Unfall ereignete sich gegen 10.50 Uhr. Ein 78-jähriger Autofahrer, der aus Richtung Trillfingen kam und beim Seehof in Richtung Rangendingen abbiegen wollte, übersah eine vorfahrtsberechtigte 25-jährige Frau, die mit ihrem Seat auf der L 410 von Haigerloch in Richtung Rangendingen unterwegs war und in Richtung Trillfingen abbiegen wollte. Beide Unfallbeteiligte blieben laut Polizei unverletzt.