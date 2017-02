Haigerloch 41 Lampen erhalten energiesparende LED-Technik

Ortschaftsrat Elmar Schneider schlug vor, die Erneuerung der Lampen im Kapellenweg vorerst zurückzustellen und zu Gunsten der Sicherheit von Fahrzeugen und Fußgängern eine Erneuerung in der Osterstraße vorzuziehen. Diese, so Schneider, sei stärker frequentiert und zum Teil ziemlich schlecht ausgeleuchtet. Ein Unfall habe sich dort in der Vergangenheit bereits ereignet. Ortschaftsrat Ralf Heim bezeichnete die Osterstraße diesbezüglich sogar als "gefährlich". Der Ortschaftsrat beschloss am Ende aber mehrheitlich, die Umsetzung der ursprünglichen Planung.

Auch die Bushaltestelle in der Osterstraße wurde bei dieser Diskussion angesprochen. Da diese bisher keine Innenbeleuchtung habe, bestehe Handlungsbedarf. Ralf Heim verwies noch auf einen Straßenschaden in der Blumenstraße, den man prüfen müsse. Ausgebessert werden solle auch noch der aufgebrochene Gehweg bei der Kirche.

Nach dem Gebäudebrand in der Oberdorfstraße äußerte sich Heim lobend über die Arbeit der beteiligten Feuerwehren. Sie hätten einen Großbrand verhindert, so der Ortsvorsteher. Bekanntlich grenzt das Gebäude unmittelbar an zwei weitere Häuser. Als großen Vorteil für die Löscharbeiten bewertete Heim den Brunnen in der Dorfmitte, mit seinem Fassungsvermögen von 60 000 Litern Wasser.

Zum Dorffest 2017 soll das Ortsbild verschönert werden. Anstelle von Pflanzkübeln, wie bisher, solle bei den Ortschildern eine Umrahmung mit Granitsteinen und einer Rosenbepflanzung realisiert werden. Auch ein "unschönes Eck" beim ehemaligen Lebensmittelgeschäft Gaus und der Kirche will man in die Überlegungen zur Verschönerung einbeziehen.

Ortsvorsteher Hermann Heim teilte weiter mit, dass sich an der Unterschriftenaktion in allen fünf Ortschaften von Filial- und Automatenschließungen der Volksbank Hohenzollern-Balingen betroffenen Ortschaften 782 Unterstützer beteiligten. Mit einer Entscheidung, ob in Trillfingen wenigstens ein Geldautomat erhalten bleibt, könne man etwa im nächsten Vierteljahr rechnen.