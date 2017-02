Haigerloch 4000 Narren schnaufen das Städtle hoch

Haigerloch. 111 Jahre alt wird die alterehrwürdige schwäbisch-alemannische Narrenzunft Haigerloch dieses Jahr. Wenn das kein Grund zu Feiern ist, haben sich die Verantwortlichen gedacht und ein dreitägiges Narrentreffen auf die Beine gestellt, das seinem Namen alle Ehre machte.

Natürlich bekam das Treffen in Haigerloch durch den Besuch von Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Sonntag nochmals eine ganz besondere Note. Der präsentierte sich schon am Morgen beim Zunftmeisterempfang im Bürgerhaus der Stadt in bester Fasnetslaune und lobte die Haigerlocher Fasnet mit närrischen-Versen.

Bevor sie dann ihre Plätze auf der Ehrentribüne bei der Haigerlocher Annakirche einnahmen, ging für die politische und närrische Prominenz um Kretschmann, Landrat Günther-Martin Pauli, Regierungspräsident Klaus Tappeser sowie VSAN-Präsident Roland Wehrle und Landschaftsvertreter René Schatz aus Obernheim zunächst einmal zum Mittagessen. Das wurde im Gasthaus­ "Krone" eingenommen. Erbsenstampf, so hieß es zumindest gegenüber unserer Zeitung, habe sich der Ministerpräsident dort schmecken lassen.