Haigerloch 37 Mal an Stieftochter vergangen?

Haigerloch/Hechingen. Demnach soll der Beschuldigte, der mit der Mutter der inzwischen 19-jährigen Geschädigten seit 2009 verheiratet ist, seine 1997 geborene Stieftochter zwischen 2009 und Ende 2015 insgesamt 37 Mal schwer sexuell missbraucht haben­ – und zwar auch durch vollzogene Geschlechtsakte.

In den ersten fünf Fällen war das Mädchen offenbar noch keine 14 Jahre alt, weshalb schwerer sexueller Missbrauch eines Kindes vorliegen würde; 19 Fälle geschahen angeblich, bevor das Mädchen 16 Jahre alt war, 13 Fälle vor deren 18. Geburtstag, dies wäre schwerer Missbrauch einer Schutzbefohlenen. Der Missbrauch soll in der Wohnung beziehungsweise in Räumen der Firma der Familie stattgefunden habe, außerdem auch im Urlaub in Italien und auf Teneriffa.

Verteidigerin Jasmin Wanka-Bachmeyer beantragte nach Verlesung der Anklageschrift, das Verfahren in den ersten fünf Fällen, bei denen es um den Missbrauch eines Kindes geht, einzustellen, da sich ihrer Meinung nach die Fälle weder räumlich noch zeitlich konkretisieren ließen. Staatsanwalt Markus Engel lehnte dies jedoch mit der Begründung ab, der Angeklagte, den er als "sexuellen Serientäter" bezeichnete, könne durchaus erkennen, worum es bei den Fällen gehe und sich entsprechend verteidigen. Der Angeklagte stammt nach eigenen Angaben aus Maulbronn und hat nach dem Hauptschulabschluss eine Lehre als Kfz-Mechaniker begonnen und abgebrochen. Er bildete sich danach zum Fenster- und Rollladenbauer aus und war in dieser Branche bis 2008 selbstständig. Mit seiner jetzigen Ehefrau gründete er 2008 eine Firma, aus der er inzwischen ausgestiegen ist. 2010 meldete er Privatinsolvenz wegen Schulden aus dem Rollladengeschäft an.