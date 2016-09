Haigerloch 31 Doppel-Teams schlagen auf

Bei den Mädchen schlug im Spiel um Platz drei Maya Brandstetter (TC Stetten) ihre Clubkameradin Jana Wiest mit 6:2; 6:3. Im Finale am Sonntag treffen ab 10.30 Uhr Tamara Henle und Mira Pfeffer (beide TC Stetten) aufeinander.

Da es bei den Juniorinnen nur zwei Anmeldungen gab, kommt es am Sonntag ab 10.30 Uhr gleich zum Finale zwischen Lena Karger (TC Haigerloch) und Melina Wiest (TC Stetten).

Bei den Knaben gewann Jannis Pfeffer (TC Haigerloch) das Spiel um Platz drei gegen seinen Klubkameraden Julius Pfeffer mit 6:0; 6:0. Im Finale stehen sich am Sonntag ab 10.30 Uhr Adrian Wiest und Luis Pfeffer (beide TC Stetten) gegenüber.

Bei den Junioren belegte Yasin Arici (TC Trillfingen) Platz drei, nachdem Timo Müller (TC Stetten) beim Stande von 1:6; 1:4 gegen ihn aufgeben musste. Das Endspiel bestreiten am Sonntag ab 12 Uhr Johannes Wütz (TC Trillfingen) und Richard Dobler (TC Haigerloch).

Im Kids-Cup U12 treffen am Sonntag ab 13.30 Uhr Kevin Schmolke (TC Stetten) und Adrian Reuter (TC Trillfingen) aufeinander. Auf Platz drei kam Elena Henle (TC Stetten).

Auch für ein stimmiges Drumherum hat der TC Trillfingen als Gastgeber gesorgt. Am heutigen Freitag ist von 17 bis 22 Uhr Handwerkervesper und am morgigen Samstag von 19 bis 20 und von 22 bis 23 Uhr Happy Hour. Am Sonntag bietet der Club von 9.30 bis 11 Uhr Handwerkervesper an.