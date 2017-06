Haigerloch 300 000 Euro für Straßen und Wege

Bad Imnau: Gemeindeverbindungsstraße nach Bittelbronn (Risse, eingedrungene Wurzeln, Schachtsanierungen auf dem Parkplatz in der Badstraße. Kosten: 15 600 Euro.

Bittelbronn: Birkenwaldstraße bis Wasserturm. Kosten: 30 200 Euro.

Gruol: Käpflesweg/Niederhofen. Kosten: 14 600 Euro. 350 Meter landwirtschaftlicher Weg im Zimmerner Tal. Kosten: 30 600 Euro.

Haigerloch: 90 Meter Hohenzollernstraße. Kosten: 14800 Euro. 300 Meter Weg Annahalde Nähe Missionshaus. Kosten: 7300 Euro. Öffentliche Fläche bei der BayWa am Bahnhof: Kosten: 5800 Euro.

Hart: Straßenbau im Höfle im Folge der Verlegung der Wasserleitung. Kosten: 48000 Euro.

Owingen: Rinnensanierung in der Hauptstraße. Kosten: 16 700 Euro. Streckenabschnitt am Müselberg. Kosten: 9600 Euro. Gehwege im Bereich Neue Straße/Schützenstraße. Kosten 9000 Euro. Weg zum Schützenhaus, Radweg Richtung Gruol. Kosten: 17 600 Euro. Erschließungsarbeiten für Bauplätze an der Rötenbachstraße. Kosten: 26 180 Euro.

Stetten: Sanierung der Senke und des Bachdurchlasses auf dem alten Gemeindeverbindungsweg nach Owingen. Kosten: 8000 Euro.

Trillfingen: Weg zum Kindergarten/Kapellenweg. Kosten: 8600 Euro. 100 Meter Weg Parkplatz Friedhof/Obst- und Gartenbauverein. Kosten: 9400 Euro. Setzungen des Gehweges in der Osterstraße. Kosten: 8600 Euro.

Weildorf: Herstellung eines Parkplatzes beim Back-/Jugendhaus. Kosten: 9800 Euro.