Haigerloch 26. Modellbörse in Owingen

Sammler und Händler bieten an ihren Tischen wieder viele Miniaturfahrzeuge und Zubehör zum Kaufen und Tauschen an. Angeboten werden Modellautos in allen Größen, Formen und Farben Bei den Eisenbahnen gibt es Lokomotiven, Waggons und Zubehör in allen gängigen Spurgrößen.

Damit die Käufer und Sammler ihre Neuerwerbungen oder Tauschobjekte gleich auf ihre Tauglichkeit hin überprüfen können, ist vor Ort eine Teststation mit verschiedenen Spurgrößen aufgebaut. Für das leibliche Wohl ist im Sportheim des SV gesorgt.

Die Veranstalter weisen darauf hin, aus feuerwehrtechnischen Gründen die ausgewiesenen Parkplätze zu nutzen. Verkehrswidrig geparkte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt.